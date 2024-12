Paola Caruso, il Natale negli Stati Uniti per curare il figlio Michele

La showgirl trascorrerà le feste di Natale negli Stati Uniti per affrontare nuove cure ed esami per il figlio Michele

"Il nostro magico Natale 2024. Vi piace il nostro albero?". Paola Caruso condivide su Instagram un dolce video insieme al figlio Michele mentre decorano il loro albero di Natale.

M adre e figlio si trovano negli Stati Uniti per eseguire alcuni esami in una clinica per provare a migliorare le condizioni di salute di Michele. Il figlio della showgirl ha subito una lesione del nervo sciatico a causa di un'iniezione sbagliata e questo gli ha compromesso l'uso di una gamba.

Nel settembre 2024, Paola Caruso aveva mostrato a Verissimo le immagini di un primo viaggio con Michele in una clinica degli Stati Uniti.

"Il mio tutto sei tu. Forza guerriero", scrive Paola Caruso in una storia Instagram mentre abbraccia il figlio.

Paola Caruso aggiorna sullo stato di salute del figlio Michele

Nel dicembre del 2024, Paola Caruso aveva raccontato nello studio di Verissimo i motivi del viaggio negli Stati Uniti: "Ho preso la decisione di tornare negli Stati Uniti. Un medico lì mi ha dato la speranza di una possibilità di poter rimediare parzialmente al danno che è stato fatto a mio figlio. Andremo lì per fare un ultimo esame che ci darà la percentuale di successo dell'intervento".

"Saranno di nuovo sei ore di intervento. Dopo Michele dovrà stare immobile due o tre mesi. Lui è determinato e pronto a tutto pur di togliere il tutore. Sarà difficile e sono terrorizzata, ma è la mia ultima speranza", aveva spiegato la showgirl a Silvia Toffanin.