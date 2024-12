Paola Caruso, la malattia del figlio Michele: "Partiamo di nuovo per gli Stati Uniti"

Paola Caruso aggiorna i fan sulle condizioni di salute del figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha subito una lesione del nervo sciatico che gli ha compromesso l'uso di una gamba tanto che oggi è costretto a indossare un tutore.

Lo scorso settembre, Paola Caruso aveva mostrato a Verissimo le immagini del viaggio con Michele in una clinica degli Stati Uniti. Oggi la showgirl, 39 anni, è pronta a tornare con il figlio di nuovo in quella clinica: "Ho preso la decisione di tornare negli Stati Uniti. Un medico lì mi ha dato la speranza di una possibilità di poter rimediare parzialmente al danno che è stato fatto a mio figlio. Andremo lì per fare un ultimo esame che ci darà la percentuale di successo dell'intervento".

Michele aveva già subito un intervento in Italia che però nel suo caso non è stato risolutivo. Anche questa seconda eventuale operazione sarà molto complicata per il bambino: "Saranno di nuovo sei ore di intervento. Dopo Michele dovrà stare immobile due o tre mesi. Lui è determinato e pronto a tutto pur di togliere il tutore. Sarà difficile e sono terrorizzata, ma è la mia ultima speranza".