Dalla rottura con l'ex fidanzato Gianmarco al dolore per la malattia di sua mamma Wanda: Paola Caruso si è raccontata senza filtri nell'intervista nello studio di Verissimo in onda domenica 11 maggio.

La showgirl ha spiegato i motivi dell'annullamento del matrimonio con l'ex fidanzato Gianmarco: "Io ho annullato il matrimonio. Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita. Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio".

Paola Caruso ha confessato a Silvia Toffanin di aver scoperto di un presunto rapporto tra l'ex fidanzata di Gianmarco e il padre di suo figlio Michelino: "Io ho scoperto che la sua ex si sente con il padre di mio figlio. Loro intrattengono dei rapporti per cercare di rovinare la mia vita. Io ho lasciato stare tutto. Quando ho saputo questa cosa, a me è venuto un disgusto".

Nel corso dell'intervista, l'influencer si è emozionata parlando di sua mamma Wanda, che soffre di Alzheimer in stato avanzato: "Quando arrivi a un livello così avanzato di Alzheimer, tu vedi che lei non parla, lei non sa comunicare un problema. La parola non c'è, ma quando mi vede gli occhi si illuminano. Lì capisci che stai facendo tutto giusto perché è la tua mamma e lei ti ama alla follia e mi ha cresciuto. Io soffro a vederla così".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Paola Caruso a Verissimo.