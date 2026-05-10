Paola Caruso: "Al Grande Fratello Vip mi sono resa conto di essere fragile"

Paola Caruso parla a Verissimo della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip. "Sono un po' dispiaciuta. Sto cercando di rimettere insieme i pezzi dopo quest'esperienza che mi ha provato e mi ha cambiata", afferma la showgirl, 41 anni.



Paola Caruso spiega che la sua difficile storia personale ha condizionato alcuni suoi comportamenti nel reality: "Sotto pressione è uscita una rabbia che ho capito derivare da un dolore e da una fragilità che non pensavo di avere. Ho proprio avuto delle reazioni di rabbia. Tutto il dolore che ho sempre cercato di nascondere è venuto fuori così. Mi sono vista fragile e questa fragilità mi ha fatto quasi paura. La paura mi ha fatto reagire con la rabbia".



La showgirl però non rinnega l'esperienza vissuta: "Sono sempre stata vera, ma ho sbagliato i modi". Per quanto riguarda le critiche per il suo comportamento, Paola Caruso dice: "Sono d'accordo perché una persona che guarda da fuori non capisce questa rabbia che è uscita. Non sono riuscita a esprimermi".