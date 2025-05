Paola Caruso con il figlio Michele

Paola Caruso celebra un importante traguardo del figlio Michele, 6 anni, che ha terminato il percorso della scuola d'infanzia. Su Instagram, l'influencer e showgirl ha condiviso alcuni scatti della recita di fine anno del figlio.

"Amore oggi finisce un percorso di vita. Ma ne inizia un altro, una nuova avventura ci aspetta. La cosa più bella è che saremo sempre e per sempre io e te. Ti amo figlio mio", scrive Paola Caruso nella didascalia del post.

Un momento di grande dolcezza per Paola Caruso e il piccolo Michele dopo un anno caratterizzato da momenti difficili e dolorosi. Ospite a Verissimo a marzo del 2025, la showgirl aveva raccontato gli ultimi aggiornamenti sulla salute del figlio Michele.

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Nel 2022, il figlio di Paola Caruso aveva subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura che era stata effettuata durante una vacanza in Egitto. Paola Caruso ne aveva parlato per la prima volta proprio a Verissimo. Dopo aver affrontato un intervento in Italia, nel settembre del 2024 Michele era stato sottoposto a una serie di accertamenti negli Stati Uniti: "Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore. Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente", aveva spiegato la showgirl.

Dopo alcuni esami medici, Paola Caruso aveva deciso di tornare negli Stati Uniti con il figlio per un'operazione nel dicembre del 2024. A marzo 2025 a Verissimo aveva raccontato: "Avevo solo questa possibilità, solo questa chance e dovevo provarci. Siamo stati negli Stati Uniti tre mesi. Per Michele è stata molto dura stare 90 giorni senza camminare. Dovrà portare il tutore almeno un altro anno. Ma sta riprendendo la fase motoria. È ancora zoppo e ci vorrà del tempo, ma almeno adesso ha il piedino dritto e finalmente può camminare senza inciampare".

Nel video qui sotto, tutta la storia del figlio di Paola Caruso.