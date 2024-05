Paola Caruso mostra l'anello di fidanzamento: "A volte le cose belle arrivano all'improvviso"

Paola Caruso condivide il video in cui scarta l’anello di fidanzamento, ma non mostra il fidanzato

Paola Caruso ha condiviso sui social un video in cui ha mostrato l'anello di fidanzamento.

"Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi… ho deciso di farlo adesso, perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante, perché a volte le cose belle arrivano all'improvviso e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole", ha scritto la showgirl, aggiungendo un cuore al filmato.

"Un sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente. Finalmente sei arrivato, amore mio", ha aggiunto a corredo del video in cui scarta l'anello la showgirl, che nei commenti al post ha specificato: "Non è una proposta di matrimonio ma di fidanzamento. Lui era emozionato...non si fa tutti i giorni una cosa del genere, o meglio chi la fa, la fa una volta nella vita, perché crede nei valori e nel valore del cuore".

Per quanto riguarda invece la scelta di non mostrare il fidanzato nel video, Paola Caruso ha risposto "esattamente" al commento di una follower che scrive: " Forse non lo fa vedere in video perché non vuole rivelare chi è il fidanzato".

Paola Caruso e la turbolenta relazione con l'ex compagno Francesco Caserta

Paola Caruso ad aprile del2018 aveva iniziato una relazione con Francesco Caserta. A luglio dello stesso anno la showgirl aveva scoperto di essere incinta. La storia con l'imprenditore aveva subito una brusca interruzione proprio quando Paola Caruso aveva scoperto di essere incinta. Inizialmente Francesco Caserta sembrava entusiasta della notizia, ma aveva poi preso le distanze dalla showgirl.

Paola Caruso - che a dicembre dello stesso anno aveva raccontato della loro decisione di sposarsi - aveva poi parlato degli attriti avuti anche con la famiglia di Francesco Caserta, che si era allontanato definitivamente dalla showgirl.

Paola Caruso a Verissimo: "Ho vinto la causa e mio figlio Michele è stato riconosciuto da Francesco Caserta"

Dopo la nascita del figlio Michele, avvenuta il 2 marzo del 2019, la showgirl aveva iniziato una battaglia legale per il riconoscimento del bambino da parte del padre.

Ospite a Verissimo Paola Caruso aveva annunciato di aver vinto la causa contro Francesco Caserta: "Dopo una guerra legale di quattro anni - perché mio figlio non era stato riconosciuto dal padre alla nascita - è arrivata la sentenza; Michele è stato riconosciuto come figlio di Francesco Caserta e ora ha i suoi pieni diritti. Sono felice perché era un diritto di mio figlio, ho lottato e ce l'ho fatta. Ora non siamo più soli".

"Adesso se mi succede qualcosa, Michele non finirà in una casa famiglia, perché gli è stata riconosciuta una famiglia. Vorrei solo che lui avesse qualcuno che lo ami a parte me. Si è accesa una luce, che vorrei diventasse la sua famiglia", aveva aggiunto Paola Caruso, che a Verissimo aveva parlato anche dei problemi di salute del figlio.

Ultimamente sembrerebbe che Francesco Caserta abbia ripreso i rapporti con il figlio. Alla festa di compleanno di Michele era presente infatti anche il papà.