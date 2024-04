Sabato 6 e domenica 7 aprile, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato:

A Verissimo, ampio spazio a L’Isola dei Famosi, al via dall’8 aprile su Canale 5. Saranno in studio: la nuova conduttrice Vladimir Luxuria e i due opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. Inoltre, saranno ospiti, con le loro storie, due dei futuri naufraghi: Samuel Peron e Luce Caponegro (Selen).

In studio, il percorso degli ultimi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi, i ballerini Nicholas e Giovanni.

E ancora, intensa intervista per Mauro Corona, per la prima volta in televisione con la figlia Marianna.

Infine, sarà ospite del talk con sua figlia Rebecca, Enrico Papi, alla guida, dal 10 aprile su Italia1, de La Pupa e il Secchione.

Domenica:

Silvia Toffanin accoglie per un ritratto inedito una protagonista assoluta della musica italiana: Ornella Vanoni.

A Verissimo il toccante racconto di Gino Cecchettin, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall’ex fidanzato, con un libro dal titolo Cara Giulia.

E ancora in studio Michele Bravi, giudice di Amici di Maria De Filippi e in uscita con un nuovo album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.

Intervista di famiglia per la vulcanica Tina Cipollari di Uomini e Donne, a Verissimo con la sorella Annarita.

Prosegue la carrellata dei volti di Terra amara: questa settimana sarà la volta di Altan Gördüm, l’attore che interpreta lo spietato Haşmet Çolak.