Haşmet Çolak è uno dei personaggi più temuti e perfidi dell'amata soap Terra amara. L'attore Altan Gördüm, che presta il volto a Colak, racconterà la sua storia a Verissimo domenica 7 aprile.

Chi è l'attore di Colak in Terra amara

Nato l'1 dicembre 1958 ad Adana (Turchia), Altan Gördüm, 65 anni, si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Ankara e nel 1979 frequenta i corsi dell'Ankara Art Theatre. Inizia a lavorare come doppiatore per poi proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attore, regista e manager. Accanto alle numerose esperienze in teatro, Altan Gördüm prende parte anche a diversi film e serie tv.

Dal 1991 al 2013. è stato sposato con l'attrice Vahide Perçin, dalla quale ha avuto una figlia, Alize.

Terra Amara, la storia di Colak

Colak è uno dei più importanti e temuti signori di Cukurova. Dopo aver scontato 18 anni di prigione, vuole riprendersi i terreni che Demir Yaman gli ha sottratto anni prima.

Per questo motivo, manda i propri uomini a rubare il raccolto dagli alberi che si trovano sui terreni di Zuleyha e ha uno scontro con Saniye.

Nel corso della serie, Colak e suo figlio Ozhan investono e uccidono Saniye e Gulten.

Ozhan si suicida di fronte a Colak dopo essere stato umiliato da suo padre. Colak sposa Betul, ma quest'ultima vuole solo ereditare i suoi soldi e pianifica di avvelenarlo la prima notte di nozze.