Sabato 2 e domenica 3 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato:

A Verissimo la storia di Marco D’Amore, nelle sale con il suo ultimo film, di cui firma anche la regia, dal titolo Caracas.

In studio la sensibilità e il talento di Mr. Rain e gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di una protagonista del cinema italiano: Eleonora Giorgi.

Inoltre, intervista ritratto per Nina Senicar, da qualche anno lontana dalla televisione italiana.

Per gli appassionati di “Terra Amara” sarà ospite, Aras Şenol, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Çetin, insieme alla sua fidanzata Eylül Şahin.

Infine, da “Uomini e Donne”, la storia d’amore tra Claudia e Alessio.

Domenica:

Silvia Toffanin accoglie Michelle Hunziker, dal 6 marzo, in prima serata su Canale 5, con “Michelle Impossible & Friends”.

In studio, il grande ritorno, grazie all’ultimo Sanremo, dei Ricchi e Poveri e l’energia e l’esempio positivo di Carolyn Smith.

E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i quattro mitici postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea.

Infine, spazio alla storia di un gruppo musicale iconico: I Cugini di Campagna.