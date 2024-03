Mattia Balardi oltre Mr. Rain

Dopo il successo all'ultimo Festival di Sanremo, Mr. Rain si racconta sabato 2 marzo a Verissimo.

La storia di Mattia Balardi - questo il vero nome di Mr. Rain - è segnata dalla gioia per le soddisfazioni lavorative, ma anche da momenti più complicati, come quello vissuto alcuni anni fa, da cui è nato poi il brano Supereroi.

La storia di Mr. Rain

Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, è nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 19 novembre del 1991, ma è cresciuto a Carpenedolo, in provincia di Brescia, con i genitori e le sorelle Kimberly, Jennifer e Kathleen, alle quali è legatissimo. Il padre del cantante gestisce una panetteria, mentre la madre Francy, di origini svedesi, anche lei cantante e musicista, lavora in un locale di Padenghe sul Garda. Il cantante si è appassionato alla musica fin da piccolo, proprio grazie alla mamma. I genitori di Mattia Balardi si sono separati quando lui aveva circa 6 anni. Mattia ha iniziato a suonare il pianoforte e a scrivere le sue prime canzoni a 18 anni e poco dopo ha iniziato a usare lo pseudonimo Mr. Rain. Riguardo alla scelta del suo nome d'arte, il cantante ha spiegato di riuscire a scrivere le sue canzoni e di esprimere le proprie emozioni solo durante le giornate di pioggia. Nel 2011 Mr. Rain ha debuttato con il mixtape Time 2 Eat, e nel 2013 ha partecipato alle selezioni di X Factor in coppia con il rapper Osso, abbandonando però il programma dopo aver superato le selezioni. Nel 2014 ha intrapreso la sua prima tournée, esibendosi nelle principali città italiane. Mr. Rain - che ha iniziato la sua carriera di cantante aprendo diversi concerti tra cui quelli di Emis Killa, Fedez e Salmo - nel 2015 ha pubblicato il suo primo album dal titolo Memories, anticipato dal singolo Tutto quello che ho. Il disco conteneva sedici brani, tra cui Carillon, certificato doppio disco di platino. A giugno del 2016 è uscito il suo singolo Supereroe, certificato disco d'oro, e nel 2017 il cantante ha pubblicato il suo singolo I grandi non piangono mai, seguito dai brani Rainbow Soda e Superstite. Nel 2018 Mr. Rain aveva presentato il brano Ipernova, che anticipava il suo secondo album Butterfly Effect, che a settembre dello stesso anno era stato ripubblicato con il titolo Butterfly Effect 2.0. Nel 2019 il cantante ha pubblicato il singolo La somma, certificato disco d'oro, e nel 2020 è uscito il singolo Fiori di Chernobyl, contenuto nel suo quarto album Petrichor, al quale nel 2021 è seguito il quarto disco in studio dal titolo Fragile. Il suo riferimento artistico è Eminem, motivo per cui ha i capelli biondi.

Nel 2023 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto. Nel 2024 è tornato all'Ariston con il brano Due altalene, che ha anticipato il quinto album in studio Pianeta di Miller, uscito il primo marzo.

Il periodo buio di Mr. Rain

"Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna", racconta Mr. Rain nel suo brano Supereroi, scritto dopo un periodo buio.

"Circa tre anni fa ho passato due anni completamente al buio. Sono arrivato quasi ad odiarmi. Ho avuto problemi personali, sul lavoro, soffrivo d'ansia, non riuscivo più a scrivere. Ho iniziato un percorso per ricostruirmi. Questa cosa mi ha cambiato la vita e mi sta insegnando a mostrarmi come sono, senza provare paura, insicurezza, timidezza. Supereroi parla proprio di questo", aveva raccontato Mattia Balardi a Verissimo nel 2023.

Mr. Rain e l'amore per la fidanzata Juliana Ghidini

Mr. Rain non ha attraversato da solo però il suo periodo più difficile. Accanto a lui c'è sempre stata la sua fidanzata Juliana Ghidini, a cui è legato dal 2017.

"Juliana è stata il mio braccio destro in questi anni. Mi ha supportato molto. Mi ha sempre cercato di far vedere la realtà - che spesso era diversa da come la vedevo io - e ha sempre cercato il positivo in tutte le cose. Non finirò mai di ringraziarla perché è stata la persona che mi è stata più vicino in assoluto", aveva detto il cantante a Verissimo.

Mr. Rain e il commovente messaggio di Due altalene

"Dopo Supereroi la mia vita è cambiata. Mi sono arrivate centinaia di lettere, video, ho incontrato tantissimi fan che mi hanno raccontato le loro storie, anche le più dure. Perché per me la musica è questo: non sono i numeri, né i primi posti delle classifiche, io sono sempre stato molto introverso e la musica è il mio modo per entrare in contatto con le persone che ho intorno", ha raccontato il cantante.

È così che Mr. Rain è venuto a conoscenza di una storia molto dolorosa da cui ha tratto ispirazione per il suo brano Due altalene: "Un genitore che ha perso due figli, due bambini, mi ha raccontato di aver trovato la forza nel momento di dolore più duro anche ascoltando Supereroi. Sono partito dalla sua storia, e poi l'ho amalgamata con tante altre. Ci ho messo tanti mesi per scriverla. E non l'ho scritta per Sanremo, anzi è il contrario: è il motivo per cui ho scelto di tornare a Sanremo".