Sabato 24 e domenica 25 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5, ultimo weekend stagionale in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato

Silvia Toffanin accoglie una protagonista assoluta della musica italiana, Ornella Vanoni, fresca di pubblicazione di un libro in cui ha raccolto i pensieri e i ricordi più intimi della sua vita.

A Verissimo Sal Da Vinci, pronto, anche quest’estate, a far cantare tutti con il nuovo singolo L’Amore e Tu.

E ancora, in studio: Teresa Langella con sua mamma Annunziata e la storia d’amore tra Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione del 2023 di Amici e la ballerina Benedetta Vari.

Sarà ospite anche Niko Cutugno, figlio del grande Toto, che ha raccontato in un libro autobiografico l’intenso e complesso rapporto c

on il padre.

Infine, Orietta Berti presenterà in anteprima a Verissimo il suo brano estivo, che promette, già dalle prime note, di diventare un tormentone.

Domenica

Domenica Silvia Toffanin presenta Verissimo - Speciale Amici, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi, che si è concluso, con ottimi ascolti, domenica scorsa.

Al centro dello speciale il percorso e le esibizioni dei cinque finalisti, con, in primo piano, le emozioni e i progetti futuri del giovanissimo ballerino Daniele, trionfatore assoluto di questa edizione.

E poi, il talento del cantante TrigNO, vincitore della categoria canto.

Non mancheranno le emozioni e le sorprese anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: la cantante Antonia, che si è aggiudicata il premio della critica e i ballerini Alessia, che sarà tra le professioniste della prossima edizione del talent e Francesco, che ha ricevuto proposte molto prestigiose.

A commentare la loro evoluzione e crescita alcuni tra i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Rudy Zerbi. Per celebrarle i ragazzi e il loro successo sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Da sabato prossimo 31 maggio a domenica 22 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda tutti i weekend con Verissimo-Le storie, le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.