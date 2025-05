Dai campi da calcio, come giovane promessa del pallone, al palco della finale di Amici: domenica 18 maggio a Verissimo la storia di TrigNO, uno dei cantanti rivelazione della 24esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Nato e cresciuto ad Asti, TrigNO, all'anagrafe Pietro Bagnadentro, 23 anni, comincia la propria carriera artistica come cantante e interprete intorno ai 16 anni. Prima è una giovane promessa del calcio, viene seguito da società come la Juventus e il Torino e milita nella Nuova Sco. Un brutto infortunio, però, lo costringe ad abbandonare il campo e a ripensare al proprio futuro.

Pietro è appassionato di musica sin da bambino e decide così di inseguire questa passione e perfezionare il suo lato artistico. Il cantante, tra il 2018 e il 2019, comincia a registrare le prime canzoni, in collaborazione con il producer Carl Laurent, usando il nome d'arte TrigNO, una storpiatura di un nickname affidatogli dai suoi amici: Pietrigno. Il primo importante riconoscimento arriva con il brano Calmo che gli permette di entrare a far parte della scuderia Hokuto Empire, guidata da Francesco Facchinetti. Dopo la firma con Sony Music, ha pubblicato il primo singolo Lento nel 2020, ritornando nel 2021 con il suo primo album Diciannove.

A settembre 2025 approda ad Amici ed entra nel cast della ventiquattresima edizione del programma condotto da Maria De Filippi come cantante grazie ad Anna Pettinelli, dopo aver incassato i "no" di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Si fa notare subito per la sua originalità con l'inedito Maledetta Milano e arriva in finale con il pezzo D'amore non si muore. Oltre alla vita artistica, TrigNO ha studiato e si è laureato in economia e attualmente risiede a Milano.

Il percorso ad Amici e la relazione con Chiara

TrigNO all'interno della scuola cresce a livello artistico, ma affronta anche diversi problemi legati al suo comportamento. Dall'inizio di Amici accumula infatti diversi minuti di ritardo alle lezioni e ha sforato più volte il tempo consentito al telefono. In più, secondo Alessandra Celentano, il cantante avrebbe postato sui social un reel per farsi pubblicità e per questo ha rischiato l'espulsione, poi ridimensionata con un'ammonizione.

Oltre alla crescita artistica, Amici porta a TrigNO anche un nuovo amore: la ballerina Chiara Bacci. I due si sono avvicinati già nel corso delle prime settimane di ottobre. Solo, però, nella puntata del 25 ottobre viene mostrato il loro primo bacio. Tra alti e bassi e dubbi sulla loro relazione, i due ancora oggi stanno ufficialmente insieme come coppia.

La sorpresa dei genitori

Fondamentale per il percorso artistico di TrigNO è stato il sostegno da parte dei genitori. Paolo Bagnadentro, noto avvocato dell'astigiano, e Simonetta Carzino, odontoiatra, hanno sempre appoggiato le scelte e i sogni del loro ragazzo. E proprio i suoi genitori, prima della serata finale, hanno deciso di organizzare una sorpresa al cantante: si sono presentati all'improvviso nello studio di Amici per abbracciarlo e dargli forza in vista del gran finale. TrigNO, visibilmente commosso, è scoppiato in lacrime e ha raccolto con piacere anche le parole della mamma sul suo rapporto con Chiara: "Quella ragazza mi piace molto".