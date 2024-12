Sabato 21 e domenica 22 dicembre, su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato, alle ore 16.30:

Per la prima volta sarà a Verissimo John McCook, l’attore statunitense che interpreta, dalla prima stagione, il personaggio di Eric Forrester nella soap per eccellenza Beautiful.

In studio, il momento d’oro di Paola Iezzi, del celebre duo Paola & Chiara, uscita con un nuovo singolo da solista dal titolo Club Astronave.

E ancora, la storia dell’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, che nel libro Tra la Champions e la libertà ripercorre il suo calvario giudiziario durato 17 anni e conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione.

Inoltre, sarà ospite per la prima volta la giovane attrice, in dolce attesa, Serena de Ferrari e per un intenso racconto di vita Thais Wiggers.

Infine, l’atmosfera di festa sarà assicurata da Orietta Berti, che intonerà per il pubblico un brano natalizio.

Domenica, alle ore 16.00:

A Verissimo Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo, presenteranno il grande concerto dal titolo “Il Volo - Natale ad Agrigento”, in onda la sera del 24 dicembre su Canale 5.

Saranno protagonisti della puntata anche: Gerry Scotti, Eleonora Giorgi, Lorella Cuccarini, la ballerina e coreografa Elena D’Amario e Arianna David.

Infine, tornerà in studio l’ex pugile Daniele Scardina accompagnato dalla sua amatissima mamma.

Per il periodo natalizio, sabato 28, domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con Verissimo - Le storie: le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio primi appuntamenti, ricchi di ospiti e sorprese, dell’edizione 2025 di Verissimo.