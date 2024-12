Giovane attrice molto amata, che ha conosciuto il successo grazie a una fortunata serie televisiva e che ora sta vivendo un periodo pieno di emozioni anche nella sua vita privata, in dolce attesa per la prima volta: Serena de Ferrari si racconta a Verissimo sabato 21 dicembre.

Chi è Serena de Ferrari

Serena de Ferrari nasce a Torino il 4 maggio 1998, in una famiglia formata da mamma Fiorella, papà Alessandro e dalla sorella Gaia. Sono proprio i genitori a scoprire il talento di Serena per il canto, che la porterà a iscriversi al Conservatorio - che frequenterà poi per 15 anni, studiando pianoforte e canto lirico - e a calcare il palco del Teatro Regio di Torino come voce bianca.

All'età di 16 anni Serena vince una borsa di studio per la Manhattan School of Music a New York, città nella quale rimane insieme alla sorella Gaia per circa 5 anni. Qui Serena affronta un periodo difficile, come racconta in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Ero piccola, non ero perfettamente stabile, e sapevo che non sarei riuscita a dare il meglio di me se fossi rimasta. Sono tornata perché stavo perdendo la testa".

Oltre a quella per il canto, Serena scopre di avere una passione anche per la recitazione. Una volta rientrata in Italia, intraprende la carriera di modella e inizia a fare diversi provini, compreso quello per Mare Fuori con cui ottiene grande notorietà. Nella serie Serena interpreta Viola, giovane detenuta cinica e calcolatrice con problemi di salute mentale. Nel 2022 Serena recita nel film The Bunker Game diretto da Roberto Zazzara e nel 2024 recita in Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi.

Molto riservata sulla sua vita privata, Serena è legata sentimentalmente al produttore musicale Gianluca Spettoli. La coppia è in attesa del primo figlio. Lo scorso ottobre l'attrice annuncia di essere incinta tramite un post condiviso su Instagram e accompagnato da una poesia: "Se senti freddo d’inverno | scrivi sulla neve | se la porterà via la primavera | Tu hai scritto 24 volte | Ne servono 90 per nascere".