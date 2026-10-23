Sabato 24 e domenica 25 ottobre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
A Verissimo, la storia e la voce raffinata di Levante, artista uscita con un nuovo album dal titolo “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”.
Dopo anni di buio e dolore, la serenità ritrovata di Claudia Galanti.
Spazio ai sentimenti di Gabriele, tra i protagonisti, con la sua tormentata relazione con Sara, dell’ultima edizione di “Temptation Island”.
In studio anche l’ex schermidore azzurro Aldo Montano e Erdal Ozyağcılar, attore molto celebre in Turchia e in Italia conosciuto per il ruolo dello spietato Hasan Ali nella serie Forbidden Fruit.
Infine, il dolore e la richiesta di giustizia di Carmela e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto lo scorso 3 ottobre in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano.
Nelle ultime settimane si è molto parlato di una presunta relazione tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. A Verissimo l’attrice spiegherà la natura di questo legame.
Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo, che convive dal 2024 con la SLA. Al suo fianco, la moglie Maura.
Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli saranno in studio per ricordare la loro mamma Eleonora Giorgi e raccontare le belle novità in arrivo nella loro famiglia.
E ancora, a Verissimo un super novantenne, dalla carriera straordinaria: Lino Banfi.
A 22 anni dalla scomparsa della sua Denise, sarà ospite Piera Maggio, per fare il punto sulla vicenda e fare chiarezza su alcuni recenti accadimenti.
Infine, a Verissimo, tutte le sfumature della ballerina e coreografa Veronica Peparini.