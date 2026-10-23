Sabato 24 e domenica 25 ottobre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato 24 ottobre alle 16.30

A Verissimo, la storia e la voce raffinata di Levante, artista uscita con un nuovo album dal titolo “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”.

Dopo anni di buio e dolore, la serenità ritrovata di Claudia Galanti.

Spazio ai sentimenti di Gabriele, tra i protagonisti, con la sua tormentata relazione con Sara, dell’ultima edizione di “Temptation Island”.

In studio anche l’ex schermidore azzurro Aldo Montano e Erdal Ozyağcılar, attore molto celebre in Turchia e in Italia conosciuto per il ruolo dello spietato Hasan Ali nella serie Forbidden Fruit.

Infine, il dolore e la richiesta di giustizia di Carmela e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto lo scorso 3 ottobre in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano.