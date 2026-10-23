Una donna forte che ha saputo rialzarsi dopo anni molto difficili: sabato 24 ottobre a Verissimo la storia di Claudia Galanti.



Nata ad Asunción, in Paraguay, nel 1981, Claudia Galanti ha esordito nel mondo della moda, sfilando per diverse case di moda e lavorando anche in Francia e in Italia. Dei suoi primi passi da adulta, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: "Ho cominciato a lavorare in una fabbrica dove smontavo telefonini, iniziavo alle 8 della mattina e ho guadagnato bene. Mandavo i soldi a mio padre, che era depresso e non lavorava più: c’erano i miei fratelli gemelli da mantenere, orfani di madre. Non l’ho perdonato: ha messo il peso di una famiglia su una ragazzina".

Dal 2006 al 2009 è stata la valletta del programma Stranamore. Ha preso parte poi a diversi programmi tv ed è stata concorrente de L'isola dei famosi. Modella, showgirl e attrice, Claudia Galanti ha recitato nella serie televisiva Lux e nel film Catastrofe imminente.

È stata legata all'imprenditore francese Arnaud Mimran, con cui ha avuto tre figli: Liam (2011), Tal (2012) e Indila (2014). La vita di Claudia Galanti è stata sconvolta nel 2014, quando a dicembre è scomparsa nel sonno la sua figlia più piccola Indila, che aveva pochi mesi. Claudia Galanti e Arnaud Mimran erano separati al momento della scomparsa della figlia e la bambina si trovava a casa con il papà, mentre la mamma si trovava in viaggio.

Al Corriere della Sera, la modella e showgirl ha raccontato che ha saputo al telefono della perdita di Indila: "'Tua figlia è morta, torna'. Ho pensato: 'Ma che sta dicendo?'. Ho passato il telefono alla mia amica, quando l’ho vista svenire ho capito che era la verità. Ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero completamente fuori di testa". Per Claudia Galanti è iniziato un lungo periodo buio: "In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia".