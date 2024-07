Nina Senicar ha partorito: è nato Noa Gray Ellis

Nina Senicar è diventata mamma per la seconda volta. La modella, 38 anni, ha annunciato la nascita del figlio Noa Gray Ellis.

"Wow, abbiamo un figlio!" con queste parole Nina Senicar ha pubblicato il primo scatto che annuncia la nascita del secondo figlio avuto con il marito, l'attore statunitense Jay Ellis.

Nina Senicar e Jay Ellis: dal primo amore al matrimonio

Nina Senicar e Jay Ellis si sono conosciuti nel 2015. Nel 2019 hanno accolto la figlia Nora Grace e nello stesso anno è arrivata la proposta di matrimonio. Dopo aver rimandato le nozze per la pandemia, la coppia si è sposata in Toscana il 9 luglio 2022.

Nina Senicar, l'annuncio del secondo figlio a Verissimo

La modella e attrice, già mamma di Nora Grace nel 2019, aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio in un'intervista a Verissimo, in cui parlando della primogenita aveva detto: "Nora è molto felice, sa che diventerà una sorella maggiore. Vedremo cosa succederà quando nascerà".