Nina Senicar diventerà mamma bis: l'annuncio a Verissimo

Nina Senicar diventerà mamma bis. La modella e attrice annuncia a Verissimo di essere in attesa del secondo figlio con l’attore statunitense Jay Ellis.

"Non posso più nasconderlo, nascerà a metà luglio", racconta Nina Senicar, 38 anni. La modella e attrice è già mamma di Nora Grace, nata nel 2019: "Nora è molto felice, sa che diventerà una sorella maggiore. Vedremo cosa succederà quando nascerà la sorellina o il fratellino".

Nina Senicar ha sposato Jay Ellis nel 2022 in Toscana: "Quando mi ha fatto la proposta, ho detto sì, ma ci sposiamo in Italia". Parlando dell'amore per il marito: "Ho sempre detto: 'Mai con un attore', invece poi non è andata così. Lo amo alla follia e mi sento fortunata ad averlo trovato".