Nikita Pelizon operata al cuore: "Primo intervento della vita fatto"

"Prima operazione della vita fatta": con queste parole Nikita Pelizon ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento al cuore. Nelle scorse ore, la vincitrice della settima edizione di Grande Fratello Vip aveva fatto sapere di essere in ospedale proprio per l'intervento. "Sto bene, giorni fa avevo l'ansia, però adesso sono abbastanza tranquilla e non vedo l'ora di operarmi per tornare a fare una vita attiva, perché era diventato impossibile", aveva detto in un video sui social dalla camera dell'ospedale di San Donato in cui è ricoverata.

Nikita Pelizon, il racconto della malattia a Verissimo

Nikita Pelizon aveva parlato dei suoi problemi di salute durante una recente intervista rilasciata a Verissimo: "Sono stati due anni difficili. Avevo continui giramenti di testa, mi tremavano le gambe, credevo fosse lo stress. Ero sempre stanca. Non riuscivo a capire cosa fosse, ora finalmente lo so". "Mi operano al cuore e questo dovrebbe risolvere gran parte dei miei problemi", aveva aggiunto, spiegando di essere stata costretta a cambiare totalmente vita e a "rallentare i ritmi".