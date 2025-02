Nikita Pelizon: "Mi devo operare al cuore"

Nikita Pelizon parla a Verissimo dei recenti problemi di salute: "Ho un problema al cuore che mi ha causato un'ischemia l'anno scorso". Per quanto riguarda il percorso verso la diagnosi, la vincitrice della settima edizione di Grande Fratello Vip, 30 anni, dice: "Sono stati due anni difficili. Avevo continui giramenti di testa, mi tremavano le gambe, credevo fosse lo stress. Ero sempre stanca. Non riuscivo a capire cosa fosse, ora finalmente lo so". A marzo Nikita Pelizon dovrà sottoporsi a un intervento importante: "Mi operano al cuore e questo dovrebbe risolvere gran parte dei miei problemi". Nel frattempo la modella ha dovuto cambiare stile di vita: "Ho dovuto rallentare con i ritmi e cambiare totalmente la mia vita".