Neslihan Atagül, chi è Nihan di Endless Love

Scopriamo chi è l'attrice turca, famosa per il ruolo di Nihan nella soap opera Endless Love, che sarà ospite a Verissimo

Neslihan Atagül, l'attrice turca celebre per il ruolo di Nihan nella soap opera Endless Love (Kara Sevda), sarà ospite a Verissimo sabato 23 marzo, dalle 16.30 su Canale 5.

Neslihan Atagül è nata il 20 agosto 1992 a Bağcılar, Istanbul. Nel 2006 debutta come attrice nel film İlk Aşk, per il quale vince il primo premio della sua carriera come "Giovane attrice promettente".

Nel 2015, Neslihan Atagül viene scelta per il ruolo di Nihan in Endless Love (Kara Sevda), una delle serie turche di maggior successo e l'unica vincitrice dell'International Emmy Award nel 2017.

Nell'ottobre 2013 inizia una relazione con il collega Kadir Doğulu, conosciuto sul set di una serie. La coppia si è sposata nel luglio 2016 e non ha figli.

Nel video sopra, scopriamo chi è Nihan di Endless Love.