Lutto per Julio Sergio. L'ex portiere della Roma ha annunciato sui social la scomparsa del figlio di 15 anni Enzo, dopo una malattia. Nelle scorse ore Julio Sergio aveva comunicato sui social un peggioramento delle condizioni di salute del figlio, pubblicando un messaggio ricevuto dai medici: " Julio, buongiorno. Abbiamo appena visitato Enzo, la situazione è irreversibile. È in coma indotto, sedato secondo la necessità del momento e con l’ossigeno. La cosa più importante, al momento, è che è in pace. Circondato da voi genitori, dalla sua famiglia e da noi. Non sente dolore".

Enzo era affetto da un tumore cerebrale dal 2020. In questi anni l'ex portiere, 46 anni, aveva spesso usato i social per sensibilizzare sulla malattia del figlio. Soltanto poche settimane fa aveva condiviso un video in cui si faceva rasare i capelli insieme al figlio.

Dopo la notizia della scomparsa di Enzo, in tanti hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Julio Sergio. Tra cui la Roma, che sui social ha scritto: " Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano".