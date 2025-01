Neslihan Atagül mostra il pancione di otto mesi

Neslihan Atagül sta per diventare mamma. L'attrice turca, 32 anni, è incinta del primo figlio dal marito Kadir Doğulu, 42 anni. In attesa del parto, la protagonista femminile di Endless Love torna a mostrare il pancione sui social condividendo una serie di scatti su Instagram. "8 mesi e oltre", scrive Neslihan nella didascalia che accompagna il carosello di foto che la ritraggono in scene di vita quotidiana, insieme al marito e alle amiche, in preparazione al lieto evento.

L'annuncio ufficiale era stato fatto la scorsa estate, ma le voci di una probabile gravidanza di Neslihan Atagül erano iniziate a circolare da tempo. Nihan di Endless Love aveva condiviso uno scatto sui social in cui non smentiva di essere incinta, ma senza confermarlo apertamente. "Vorremmo mantenere privata questa 'felicità' ancora per un po'. Francamente questo era un nostro diritto. Siamo felici, contenti e stiamo bene", aveva scritto l'artista turca a corredo dello scatto.

Ospite a Verissimo a settembre, Neslihan Atagül aveva svelato di essere incinta di un maschietto. "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.

Neslihan Atagül e il marito Kadir Doğulu si conoscono nel 2013, sul set della serie Fatih Harbiye. La coppia si fidanza nel 2015, per sposarsi l'anno successivo, l'8 luglio 2016.