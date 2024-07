Neslihan Atagül, la dedica al marito per l’anniversario

L’attrice turca, che in Endless Love interpreta Nihan, condivide su Instagram una dedica per il marito Kadir Doğulu in occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio

" Stiamo bene tesoro, continuiamo così". Neslihan Atagül, l'attrice che interpreta Nihan nella serie turca Endless Love, condivide su Instagram alcuni dolci momenti con il marito Kadir Doğulu, scrivendogli una dedica in occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio. I due attori si sono conosciuti sul set di Fatih Harbiye e si sono sposati nel 2016.

Tra le foto condivise da Neslihan ci sono selfie scattati in momenti di svago e di amore, immagini che li ritraggono in situazioni romantiche e video che mostrano com'è la loro vita sul set.

L'attrice turca di Endless Love parla del suo matrimonio con Kadir Doğulu a Verissimo

L'attrice turca aveva parlato a Verissimo del suo matrimonio con Kadir Doğulu, anche lui attore e collega sul set. Durante l'intervista, aveva dichiarato: "Va veramente benissimo. Noi siamo davvero felici, stiamo bene insieme".

Descrivendo il loro rapporto, l'attrice aveva affermato: "Noi due andiamo veramente d'accordo e parliamo tantissimo. Ci capiamo con un solo sguardo, ci basta uno sguardo per capire esattamente quello che sta pensando l'altro". Aveva definito la loro relazione come un mix di amore e amicizia: "Noi siamo amanti, siamo migliori amici, stiamo bene insieme proprio per questo".

Neslihan aveva spiegato che come il lavoro li ha fatti incontrare: "Noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme. Dopo qualche anno abbiamo lavorato di nuovo insieme in un altro progetto e non abbiamo mai litigato sul set". Aveva anche aggiunto che si comprendono perfettamente: "Se io penso a una cosa, lui la capisce. Se lui pensa a una cosa, io la capisco. Noi ci comprendiamo l'uno con l'altro senza darci spiegazioni".

Nonostante questa armonia, l'attrice aveva ricordato di aver avuto un litigio molto importante prima del matrimonio: "Kadir è un grande appassionato di moto. Aveva tanti caschi, tre moto parcheggiate e teneva molto a tutto. Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti i caschi". L'episodio, però, non ha avuto conseguenze negative: "Non si è arrabbiato per niente".