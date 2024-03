Neslihan Atagül, l'intervista in 100 secondi

Dalla determinazione per diventare attrice all'amore per il marito Kadir Doğulu: i momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice turca che interpreta Nihan, la protagonista della nuova serie di Canale 5 Endless Love

Dalla passione per la recitazione, diventata poi un lavoro, all'amore per il marito Kadir Doğulu: Neslihan Atagül si è raccontata a Verissimo.

L'attrice turca - che interpreta Nihan, la protagonista della nuova serie di Canale 5 Endless Love - ha affermato di essersi innamorata della recitazione da bambina: "Avevo otto anni, guardavo un film con mio padre e gli ho detto che volevo diventare un'attrice. A 13 anni ho contattato io stessa un'agenzia".

Neslihan Atagül è legata dal 2013 a Kadir Doğulu con cui si è sposata nel 2016. "Siamo davvero felici, stiamo bene insieme. Siamo amanti e migliori amici, tra di noi funziona per questo".

L'attrice turca però rivela di aver avuto un litigio importante con Kadir prima del loro matrimonio: "Lui è un appassionato di moto a cui tiene molto, compresi i suoi caschi. Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti caschi. Ero molto giovane però".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Neslihan Atagül a Verissimo.