Natasha Stefanenko, le foto con il marito nelle Marche: "La mia storia comincia lontano"

La modella e conduttrice accompagna le foto con una dedica al territorio : "La mia storia comincia lontano, tra neve e orizzonti del Nord. Ma è qui, in queste colline che respirano piano, che la mia vita ha trovato il suo ritmo. Le Marche sono il mio orizzonte scelto, la bellezza che ho deciso di chiamare casa".

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno rinnovato le loro promesse nuziali dopo trent'anni dal loro primo matrimonio. Uniti civilmente il 23 dicembre 1995 a Sant'Elpidio a Mare, hanno celebrato il loro amore nuovamente con una cerimonia religiosa il 29 dicembre 2025 in una cappella a Pitinga, in Brasile. La figlia Sasha ha fatto da testimone durante la cerimonia.

A Verissimo, Stefanenko aveva parlato della sua famiglia: "Il rapporto con Luca è meraviglioso. Sono tanti anni che stiamo insieme ma la cosa bella è che siamo una squadra di due persone autonome che camminano insieme, ma con un grandissimo rispetto e anche con una libertà reciproca. Questo è un bell'equilibrio di crescere insieme e non perdere sé stessi". Un messaggio che sintetizza i tre decenni trascorsi insieme e che trova ora una nuova espressione proprio negli spazi e nelle colline marchigiane, dove la coppia ha scelto di raccontare la bellezza della loro storia condivisa.