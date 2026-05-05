Elisabetta Gregoraci, l'addio alla cagnolina Diva: "17 anni insieme"

Nel messaggio di addio, Gregoraci ricorda: " Sei cresciuta con noi , hai dormito accanto a me per anni. Le nostre coccole, i viaggi in braccio mentre ti facevi piccola e tremavi. Sei stata una cagnolina adorabile, ci hai protetti, riempiti d'amore e reso le giornate più belle".

Elisabetta Gregoraci dice addio a Diva, la sua cagnolina che l'ha accompagnata per 17 anni. Su Instagram, Gregoraci condivide il dolore con una dedica: "Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate".

La perdita di Diva giunge mentre Elisabetta Gregoraci sta elaborando alcuni cambiamenti della sua vita. Di recente, a Verissimo, aveva raccontato di un periodo particolarmente difficile: "È successo che è andato via dalla mia vita un programma a cui ero molto legata da diversi anni e a cui tenevo molto. Poi mio figlio ha lasciato casa ed è andato a studiare a Ginevra. Poi c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista sentimentale. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che un giorno finissi in ospedale per una brutta infezione e mi hanno spiegato che le difese immunitarie si erano abbassate per il troppo stress".

Il crollo è arrivata senza preavviso: "Mi sono trovata un giorno che sono crollata, sono finita in ospedale perché avevo una febbre molto alta. Non capivamo cosa fosse, poi mi hanno trovato una brutta infezione e mi han detto che è per il troppo stress, per le difese immunitarie che si sono abbassate tutte all'improvviso".

"La mia famiglia mi è stata accanto, ma altre persone magari no", afferma la showgirl, riferendosi a una sua frequentazione, e precisa: "Non mi è stata accanto quella persona e ci sono rimasta un po' male".