Elisabetta Gregoraci, l'addio alla cagnolina Diva: "17 anni insieme"

Elisabetta Gregoraci dice addio a Diva, la sua cagnolina che l'ha accompagnata per 17 anni. Su Instagram, Gregoraci condivide il dolore con una dedica: "Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate".
Nel messaggio di addio, Gregoraci ricorda: "Sei cresciuta con noi, hai dormito accanto a me per anni. Le nostre coccole, i viaggi in braccio mentre ti facevi piccola e tremavi. Sei stata una cagnolina adorabile, ci hai protetti, riempiti d'amore e reso le giornate più belle".
Il carosello che accompagna queste parole cattura proprio questi momenti: dalla casa ai viaggi, dalle coccole ai bagni all'aperto. sempre con la sua cagnolina.
Gregoraci sottolinea il suo carattere, capace di supportarla in un periodo di difficoltà: "Sei stata super forte fino alla fine, una combattente soprattutto negli ultimi anni, mi hai dimostrato una forza come nessuno mai. Non potevo desiderare una cagnolina migliore di te, grazie per ogni singolo giorno che porterò nel cuore di questi diciassette anni che non mi basteranno mai. Ciao mia piccola dolce Diva".
La perdita di Diva giunge mentre Elisabetta Gregoraci sta elaborando alcuni cambiamenti della sua vita. Di recente, a Verissimo, aveva raccontato di un periodo particolarmente difficile: "È successo che è andato via dalla mia vita un programma a cui ero molto legata da diversi anni e a cui tenevo molto. Poi mio figlio ha lasciato casa ed è andato a studiare a Ginevra. Poi c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista sentimentale. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che un giorno finissi in ospedale per una brutta infezione e mi hanno spiegato che le difese immunitarie si erano abbassate per il troppo stress".
Il crollo è arrivata senza preavviso: "Mi sono trovata un giorno che sono crollata, sono finita in ospedale perché avevo una febbre molto alta. Non capivamo cosa fosse, poi mi hanno trovato una brutta infezione e mi han detto che è per il troppo stress, per le difese immunitarie che si sono abbassate tutte all'improvviso".
"La mia famiglia mi è stata accanto, ma altre persone magari no", afferma la showgirl, riferendosi a una sua frequentazione, e precisa: "Non mi è stata accanto quella persona e ci sono rimasta un po' male".