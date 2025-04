Elisabetta Gregoraci: "Ho avuto un crollo"

La showgirl parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto di recente: "Sono successe una serie di cose nella mia vita che mi hanno provocato un crollo. Soffrivo di emotional eating e sono finita in ospedale per un'infezione"

Elisabetta Gregoraci parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto di recente: "Ho attraversato una fase un po' delicata della mia vita in cui sono successe tante cose che tutte insieme mi hanno fatta crollare".

La showgirl, 45 anni, spiega: "È successo che è andato via dalla mia vita un programma a cui ero molto legata da diversi anni e a cui tenevo molto. Poi mio figlio ha lasciato casa ed è andato a studiare a Ginevra. Poi c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista sentimentale. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che un giorno finissi in ospedale per una brutta infezione e mi hanno spiegato che le difese immunitarie si erano abbassate per il troppo stress".

Riguardo a quel periodo difficile, Elisabetta Gregoraci aggiunge: "Ho sofferto di emotional eating. Avevo sempre fame nervosa. Mi rendevo conto che non era normale". Elisabetta Gregoraci ha quindi deciso di fermarsi: "Ho capito che il mio corpo mi stava chiedendo una pausa, e l’ho ascoltato. Ho imparato tanto e oggi sto bene".

Sempre accanto alla showgirl sia la sua famiglia d'origine che la famiglia che ha creato con Flavio Briatore, con cui è rimasta in ottimi rapporti dopo la separazione nel 2017. "La mia famiglia mi è stata accanto, ma altre persone magari no - afferma la showgirl, riferendosi a una sua frequentazione -. Non mi è stata accanto quella persona e ci sono rimasta un po' male".