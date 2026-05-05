Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet

Al Metropolitan Museum di New York si è tenuto il Met Gala 2026 che, in questa edizione, aveva come dress code Fashion is Art. Un tema che ha lasciato grande libertà agli stilisti e alle star per celebrare la moda come forma d'arte in tutte le sue sfumature.

La serata è stata organizzata per celebrare la nuova mostra del Costume Institute, Costume Art.

Tra i look che ricorderemo, ci sarà sicuramente quello di Heidi Klum, che ha sfilato come una statua antica, e l'outfit di Bad Bunny, che si è sottoposto a ore di trucco per invecchiarsi percorrendo il red carpet con capelli bianchi e un bastone.

Nel video qui in alto alcuni dei look più eleganti e originali di questa edizione del Met Gala 2026.