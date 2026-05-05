Achille Polonara si ritira: "Ci ho provato, ma è ora di dire basta al basket giocato"

Achille Polonara ha annunciato sui social il ritiro dal basket giocato. Il cestista 34enne, reduce dalla lotta contro la leucemia mieloide acuta e dal trapianto di midollo, ha spiegato con un messaggio su Instagram il suo tentativo di riprendere gli allenamenti, arrivando però a una conclusione definitiva.
"Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!", spiega Polonara, a corredo di una serie di scatti che lo ritraggono sul parquet in diverse fasi della sua brillante carriera.
Quindi, il cestista ha proseguito rivolgendo un messaggio alle persone che lo hanno supportato e agli haters: "Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un Uomo… Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!".
"Mi mancherai palla a spicchi", ha quindi concluso Achille Polonara, che in pochissime ore ha ricevuto centinaia di messaggi da amici e fan.
Ospite a Verissimo nel 2025, Achille Polonara si era soffermato sulla sua malattia, oggi in remissione. "A maggio scorso ho iniziato ad avere la febbre, sembrava una febbre qualunque, però questa febbre non passava. A un certo punto ho fatto dei controlli per il tumore che avevo avuto nel 2023 (quando gli fu diagnosticata la neoplasia testicolare ndr). Ho fatto la TAC e gli esami del sangue. Ho dovuto fare poi dei controlli ulteriori e dopo l'esame del midollo è arrivata la diagnosi di leucemia mieloide acuta", aveva spiegato il campione.
Durante questa importante battaglia, Polonara ha sempre potuto contare sul supporto della moglie Erika Bufano e dei loro due figli, Vitoria (2020) e Achille Jr (2022).