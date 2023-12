Gli auguri di Natale 2023 dei Vip

È stato un Natale speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la coppia è in attesa della loro prima bambina. Prime Feste da genitori per Diletta Leotta e Loris Karius. "Il nostro primo Natale", ha scritto la conduttrice sui social.

È stato un Natale pieno di speranza per Stefano Tacconi che sta continuando con la riabilitazione, dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2022. "Per noi è un Natale speciale, più di tutti gli altri. L’anno scorso lo abbiamo passato in ospedale, ma quest’anno siamo tornati a sorridere, sempre uniti", ha scritto il figlio Andrea sui social. Non è un periodo semplice per Eleonora Giorgi che sta lottando contro un tumore. L'attrice ha trascorso le Feste circondata dall'amore della sua famiglia.

"Auguri di speranza, di felicità, d’amore! Quest’anno per me più che mai… e viva i bimbi", ha scritto Eleonora Giorgi sui social, condividendo uno scatto insieme al nipotino Gabriele.

Nel video sopra, le cartoline natalizie dei Vip.