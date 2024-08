Naomi Watts racconta in un libro la sua menopausa precoce: "Mi sembrava la fine di tutto"

Naomi Watts torna a parlare della menopausa precoce. L'attrice, 55 anni, lo fa in occasione dell'uscita del suo libro DARE I SAY IT. "Questo libro racconta di come la mia vita sia stata stravolta quando mi è stato detto che ero vicina alla menopausa all'età di 36 anni", scrive Naomi Watts sui social, annunciando l'uscita del libro.

Ricordando quel periodo: "È arrivata proprio quando ero pronta a formare una famiglia. Mi sembrava la fine di tutto. Sicuramente la fine della mia fertilità e della mia carriera". L'attrice è poi riuscita a diventare mamma di Alexander Pete (2007) e di Samuel Kai (2008), nati dalla relazione con Liev Schreiber.

"Mentre lottavo contro la vergogna e la segretezza, speravo che ci fosse a riguardo una conversazione aperta. Un manuale di cui sfogliare la pagine. Sfortunatamente non c'erano risorse reali. Nemmeno medici ben informati", aggiunge Naomi Watts. "Sono stata in silenzio il più possibile. Ma - consapevole che metà della popolazione entrerà in menopausa e che due delle mie nonne sono ancora in vita e in salute - ero determinata a indagare e a fare il massimo per la mia salute, così come a riunire le donne affinché ci potessimo sentire meno sole in questo. Meritiamo di più", spiega l'attrice.

Da questa esperienza è nato il libro DARE I SAY IT: "Spero vi dia la possibilità di sentirvi più forti grazie alle conversazioni che ho avuto con dottori ed esperti e spero - attraverso la mia storia e le conversazioni con le mie amiche - di riuscire a farvi sentire meno sole". L'attrice termina con un appello a tutte le donne: "Dobbiamo tenere le teste in alto. Siamo più mature, siamo più sagge e non abbiamo finito".

Non è la prima volta che Naomi Watts parla della menopausa. Nel 2022 in un post sui social aveva raccontato la sua storia: "La parola menopausa vi spaventa? Ma perché? Si tratta di una fase naturale della vita di cui metà della popolazione sarà direttamente colpita e l'altra metà lo sentirà indirettamente. Quando avevo circa 30 anni ero finalmente pronta per iniziare a pensare di creare una famiglia. Poi quella parola che inizia per M ha fatto crollare tutto, una specie di scontro frontale con un camion".

Poi era tornata a parlare della menopausa anche in un'intervista nel 2023: "Entrare in menopausa in così giovane età non è stato facile, soprattutto in un periodo in cui c'erano così poche informazioni disponibili al riguardo. Avevo sbalzi d'umore, sudorazione notturna ed emicranie. Sentivo che stavo andando completamente fuori controllo. Affrontare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, e ne sono uscita sentendomi me stessa in maniera più autentica. Molta libertà è arrivata proprio dal riconoscimento".