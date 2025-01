Naomi Campbell, la vacanza sulla neve con i figli

Instagram: @naomi

Naomi Campbell regala ai suoi follower uno scorcio della sua vita da mamma con una serie di foto pubblicate su Instagram che raccontano la sua vacanza in montagna insieme ai figli. La supermodella, diventata mamma per la prima volta nel 2021 e poi nel 2023, ha scelto di proteggere la privacy dei piccoli coprendone i volti con emoji di cuori colorati.

Le immagini mostrano la famiglia immersa in un paesaggio innevato: i bambini, vestiti con tute da sci dai colori rosa e azzurro, si divertono sulla neve tra slittini e giochi all'aperto. Una volta a casa, l’atmosfera si fa accogliente con coccole e pigiami coordinati per tutti.

Naomi accompagna il carosello con un pensiero: "Grata e benedetta, va così veloce". La frase parla dei momenti preziosi trascorsi con i suoi figli e la consapevolezza della rapidità con cui il tempo vola, soprattutto durante l'infanzia.

Naomi Campbell è diventata mamma per la prima volta pochi giorni prima del suo 51 esimo compleanno. L'annuncio era arrivato sui social: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio piccolo angelo. Non c'è amore più grande".

Nel 2023 ha annunciato la nascita del secondogenito: "Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre".

La maternità, come ha raccontato in passato, è una parte centrale della sua vita: "Entrambi i miei figli sono nati tramite maternità surrogata. Loro sono tutto per me, sono la mia priorità".

