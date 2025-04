Chiamamifaro ospite a Verissimo

“Dimmi che non finirà...”: sabato 26 aprile a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, non perdete l’intervista a Chiamamifaro.

Angelica Gori - questo il vero nome di Chiamamifaro - ha 23 anni, è nata a Bergamo, ma vive a Milano. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Angelica ha una sorella maggiore Benedetta (1996) e un fratello maggiore Alessandro (1997).

Appassionata alla musica fin da bambina, Chiamamifaro ha studiato al conservatorio e ha esordito nel mondo della musica a 18 anni con il singolo Pasta rossa. Prima di partecipare ad Amici24, ha pubblicato diversi singoli e ha aperto i concerti di diversi cantanti come Ariete, Sangiovanni e i Pinguini Tattici Nucleari.

Seguita ad Amici da Rudy Zerbi, Chiamamifaro è stata eliminata nella puntata di sabato 12 aprile. Dopo l'eliminazione ha affidato ai social le sue emozioni: " Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile. Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina".