Sul palco di Amici24 ha portato ritmo, talento e grande determinazione: Francesca sarà ospite a Verissimo, sabato 26 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Francesca Bosco ha 24 anni, ed è nata a Siracusa, in Sicilia. La passione per la danza le è stata trasmessa dalla mamma, che è un'insegnante. Francesca inizia infatti a ballare da bambina, studia danza moderna e si diploma alla DAF Dance Arts Faculty.

Francesca Bosco entra ad Amici24 a novembre dello scorso anno, vincendo la sfida contro la ballerina australiana Sienna. Nel suo percorso, Francesca sarà seguita da Deborah Lettieri. Grazie al suo talento e alla sua determinazione riesce ad accedere alla fase serale del programma, venendo eliminata sabato 19 aprile.

Nella scuola, Francesca si è legata al cantante Jacopo Sol. Nel post sui social pubblicato dopo l'eliminazione, la ballerina ha condiviso le sue emozioni per l'esperienza di Amici e ha dedicato un pensiero anche a Jacopo: "Sei stato così importante in questi mesi che ringraziarti è riduttivo. Sono grata per i giorni passati insieme e per le notti insonni in cui stare vicini ci confortava. Hai preso i miei giorni e li hai riempiti di amore, di stima, di forza. Con te è stato tutto un miliardissimo di volte più bello. Sei una persona preziosa e sono felice che qui fuori lo sappiano tutti. Sono tanto fiera e orgogliosa di te. Mi manchi già, ma ci vediamo presto (non troppo)".