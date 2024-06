Naomi Campbell: "Entrambi i miei figli sono nati tramite maternità surrogata"

Instagram @naomi

Naomi Campbell, che un anno fa è diventata mamma per la seconda volta, ha parlato della maternità in un'intervista al Sunday Times.

"Entrambi i miei figli sono nati tramite maternità surrogata, l'ho fatto. Loro sono tutto per me, sono la mia priorità", ha raccontato la top model di 54 anni.

"Spero in un mondo migliore per i miei figli, mi fanno avere paura del futuro. Non sono sicura che permetterei loro di iniziare a lavorare a 15 anni, è un mondo spietato", ha aggiunto Naomi, che ha lanciato anche un messaggio a tutte le donne single.

Parlando del suo desiderio di avere figli, che invece alcune donne senza un partner non provano per la paura di affrontare da sole la maternità, ha dichiarato: "Cambierete idea, vorrete diventare mamme. Capisco che dal punto di vista economico sia difficile, ma mia mamma non aveva nulla e ha fatto in modo che le cose funzionassero. Ne è valsa la pena, è fantastico diventare madri".

Naomi Campbell aveva annunciato di essere diventata mamma di una bambina per la prima volta a maggio del 2021: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio piccolo angelo. Non c'è amore più grande", aveva scritto sui social.

La top model aveva posato con la figlia per la copertina di Vogue UK, e aveva raccontato al magazine: "Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata mamma. La mia piccola non è stata adottata, è mia figlia biologica. Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che la stavo avendo. Lei è una brava bimba, ride molto dorme molto bene, non piange quasi mai e mi è stato detto che è molto vigile per la sua età".

A giugno del 2023 Naomi Campbell aveva annunciato la nascita del secondo figlio: "Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo", aveva scritto su Instagram.

