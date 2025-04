Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo

Per la prima volta racconterà la vicenda di stalking che l'ha visto protagonista : Manuel Bortuzzo sarà ospite a Verissimo durante la puntata di domenica 27 aprile, alle 16.30 su Canale 5.

Classe 1999, Manuel Bortuzzo nasce a Trieste per poi trasferirsi a Ostia e inseguire qui il sogno di diventare un nuotatore professionista. La sua vita, però, cambia per sempre nel 2019, quando a causa di uno scambio di persona viene raggiunto da un proiettile che gli provoca una lesione spinale. L'incidente non frena il suo amore per il nuoto e nel novembre 2022 avvia ufficialmente la carriera paralimpica che lo porterà a realizzare il record italiano nel 100 metri rana durante la Coppa del Mondo di nuoto paralimpico a Berlino nel 2024. Nello stesso anno, conquisterà anche la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici di Parigi. Oltre ai successi ottenuti in vasca, Manuel Bortuzzo si è affermato anche in tv, tra cui il docufilm Ultima gara - insieme a Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Filippo Magnini -, e l'esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip nel 2021.

Di recente, Manuel Bortuzzo ha vissuto un periodo complicato, segnato dal caso di stalking che lo vede vittima e che ha portato alla condanna a 1 anno e 8 mesi, con sospensione della pena, per la sua ex fidanzata Lulù Selassié. A Verissimo il nuotatore racconterà per la prima volta la sua verità.