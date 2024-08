Naomi Campbell, la (rara) foto con i figli

Naomi Campbell mamma innamorata. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, la supermodella, 54 anni, nelle scorse ore ha fatto un'eccezione e ha pubblicato sui social uno scatto insieme ai suoi due figli: una bimba di tre e un bimbo di un anno. "Fortunata", è al didascalia della rarissima foto.

Naomi Campbell è diventata mamma per la prima volta nel 2021, pochi giorni prima del suo 51 esimo compleanno. L'annuncio era arrivato a sorpresa sui social: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio piccolo angelo. Non c'è amore più grande".

Nel 2023 ha annunciato la nascita del secondogenito: "Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre". In una recente intervista, Naomi Campbell aveva parlato della nascita del suoi due figli: "Entrambi i miei figli sono nati tramite maternità surrogata. Loro sono tutto per me, sono la mia priorità".

