Naomi Campbell, la rara foto con i figli davanti al mare

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata e su quella dei suoi due figli, Naomi Campbell ha condiviso un inedito scatto sul suo profilo Instagram. Nelle foto, vediamo la modella, 55 anni, di spalle davanti al mare accanto ai suoi due figli.

"I miei battiti del cuore, i miei angeli per sempre. Tutto quello che sono, lo sono per voi", è la dedica piena d'amore che Naomi Campbell ha allegato agli scatti.

La top model era diventata madre per la prima volta nel 2021 di una femmina e lo aveva annunciato con una foto condivisa sui social: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio piccolo angelo. Non c'è amore più grande". Nel 2023 ha accolto nella sua vita il secondo figlio, un maschio. In un'intervista del 2024, Naomi Campbell aveva parlato della nascita del suoi due figli, avuti dopo i 50 anni e nati tramite GPA (Gestazione per altri): "Entrambi i miei figli sono nati tramite maternità surrogata. Loro sono tutto per me, sono la mia priorità".

