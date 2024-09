L'attore turco Murat Ünalmış, protagonista della serie La rosa della vendetta, e sua moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio.

La coppia è convolta a nozze nel settembre del 2023 e, nell'aprile del 2024, è nato il loro primo figlio.

Per celebrare una ricorrenza tanto importante, l'attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un'elegante e romantica foto in bianco e nero. Nello scatto vediamo Murat mentre tiene in braccio il figlio insieme a sua moglie. "Passiamo molti anni meravigliosi insieme amori miei", è la dedica scritta da Murat Ünalmış nella didascalia del post.

"Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico", aveva dichiarato l'attore parlando di sua moglie nello studio di Verissimo.

Tra gli attori turchi più amati e seguiti in Italia, Murat Ünalmış condivide spesso momenti della sua vita privata con i suoi follower. In occasione della festa del papà, l'attore aveva pubblicato uno scatto di famiglia insieme al figlio e a suo padre.