Murat Ünalmış, la foto con il padre e il figlio: tre generazioni

In occasione della festa del papà l'attore turco, Demir in Terra amara e Gulcemal in La rosa della vendetta, ha condiviso una foto insieme al figlio e al padre

In occasione della festa del papà - in Turchia, come in altre parti del mondo, si celebra il 16 giugno- Murat Ünalmış ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a suo padre e a suo figlio di pochi mesi. "Mio padre, mio figlio ed io durante la mia prima festa del papà. Grazie a Dio per questo giorno. È una sensazione meravigliosa. Auguro a tutti un Eid sano e felice con i propri cari...", ha scritto sui social l'attore turco, che ha interpretato Demir in Terra amara e Gulcemal in La rosa della vendetta, pubblicando uno scatto insieme al piccolino tenuto in braccio anche dal nonno.

Murat Ünalmış ha sposato Albena İlieva (Nutiye Akar) a settembre del 2023. "Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

L'attore turco aveva annunciato a Verissimo che aspettavano un bambino: "Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà". Lo scorso 12 aprile, Murat Ünalmış ha fatto sapere, con uno scatto sui social, che era nato il primo figlio.