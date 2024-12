Miriana Trevisan condivide su Instagram delle dolci parole dedicate al figlio Nicola, nato il 15 giugno del 2009 dal matrimonio con il cantante Pago, terminato nel 2013. "Ti stringo, piccolo grande uomo - scrive la showgirl nella didascalia dello scatto pubblicato sui social che la ritrae insieme al figlio - Vorrei ancora un po’ di tempo che non appartiene a me ma a te. Un bacino, ancora, lo prendo quando dormi. Un sorriso, ancora, lo rubo quando non sei distratto. Sei distratto dai tuoi talenti ora e devi coltivarli. Terreno buono, amici giusti e passioni che si fanno strada e creano vie. Va bene così ma io ti stringo lo stesso appena ti distrai eh! Ti amo come tutto l’universo e una volta in più di te".

Miriana Trevisan e video messaggio per il figlio Nicola a Verissimo

Sabato 30 novembre Pago e Serena Enardu sono stati ospiti a Verissimo insieme ai rispettivi figli, Nicola, nato nel 2009 dal matrimonio del cantante con Miriana Trevisan, e Tommaso, avuto dall'influencer nel 2005 da una precedente relazione. Nel corso della trasmissione è stato mandato in onda un tenero video messaggio di Miriana Travisan indirizzato al figlio. "Amore di mamma, io ti dico ancora piccolo perché per me sei piccolo anche se ormai mi hai superato, sei più alto di me - dice emozionata Miriana Trevisan nella clip di saluto a Nicola - In realtà è vero, sei anche un gigante, ma sei un gigante in tante cose, un gigante in amore, un gigante nella sensibilità, un gigante nel voler salvare tutto il mondo. Per me sei veramente immenso".