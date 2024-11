Pago e Serena Enardu: "L'amore vero supera tutte le burrasche"

Pago e Serena Enardu parlano a Verissimo dei loro undici anni d'amore. "Il nostro amore è sempre stato come stare sulle montagne russe, ma l'amore vero è così", afferma il cantante, 53 anni. "L'amore vero è quello che supera tutte le burrasche", aggiunge l'influencer, 48 anni.

Tra il 2020 e il 2022, Pago e Serena erano stati infatti separati, ma poi il loro amore li ha di nuovo portati l'uno nelle braccia dell'altra: "È inspiegabile, ma dopo undici anni tra di noi c'è ancora magia". Per quanto riguarda i momenti di crisi, l'influencer rivela: "L'ultimo l'abbiamo avuto di recente. Per una cosa sciocca, siamo stati separati un mese, ma poi quando l'ho rivisto ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco".

Serena svela anche cosa l'ha fatta innamorare di Pago: "È un uomo estremamente onesto, io lo amo per questo. A volte è difficile comprenderlo, ma mi migliora e ci completiamo". Della compagna, il cantante invece afferma: "Io amo la sua schiettezza, mi fido ciecamente di lei perché con lei sai veramente con chi hai a che fare. Per me esiste solo lei".

Pago è papà di Nicola, nato nel 2009 dal matrimonio con Miriana Trevisan. Serena è mamma di Tommaso, nato nel 2005 da una precedente relazione. Parlando della loro famiglia allargata, l'influencer afferma: "Per noi è stato sempre tutto molto naturale. Abbiamo sempre rispettato i ruoli: Nicola ha una mamma e un papà, Tommaso ha me come mamma. Abbiamo sempre educato i nostri figli come ritenevamo più giusto sempre interferire".

Per quanto riguarda invece un eventuale matrimonio, Pago afferma: "Io la sposerei subito", ma Serena frena: "Mai dire mai".