Miriam Leone, la nuova foto con il figlio Orlando

Miriam Leone condivide sui social un carosello di foto che raccoglie i momenti speciali vissuti dall’attrice nell’ultimo periodo. Una di queste la ritrae insieme al figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023, dal matrimonio con il manager e musicista Paolo Carullo. Nella tenera foto col figlio, Miriam Leone, 40 anni il prossimo 14 aprile, appare sorridente mentre tiene in braccio il piccolo voltato di schiena. “Cose fatte, viste e indossate nelle ultime settimane”, è la didascalia che accompagna gli scatti.

Lo scorso 29 dicembre l’attrice e il marito Paolo Carullo hanno festeggiato il primo compleanno di Orlando e nella stessa giornata il piccolo è stato anche battezzato. “Buon Primo Compleanno, bambino meraviglioso”, ha scritto lei in un post su Instagram che mostrava alcune immagini della festa, aggiungendo: “Da un anno il mio cuore si è allargato, ha preso spazio, si è aperto, è diventato più grande per contenere e donare tutto l’Amore incredibile che la tua esistenza genera ogni giorno”.

Miriam Leone parla del marito Paolo Carullo a Verissimo

Ospite di Verissimo insieme a Giacomo Gianniotti (in occasione dell’uscita al cinema di Diabolik-Ginko all'attacco), Miriam Leone ha parlato anche della famiglia e del matrimonio con Paolo Carullo: “Abbiamo festeggiato da poco il primo anniversario. Anche lì la vita è imprevedibile, perché non avevo l’esigenza di sposarmi ma quando ho incontrato mio marito ho detto: con lui sì. È proprio la persona che ha fatto la differenza”. Paolo Carullo è siciliano come lei, ma l’attrice ha spiegato: “Ci siamo conosciuti in Toscana a una festa”.