Miriam Leone e il marito Paolo Carullo hanno festeggiato il primo compleanno e il battesimo del figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023. "Buon Primo Compleanno, bambino meraviglioso" - scrive su Instagram proponendo alcuni scatti della festa organizzata per l'occasione a Torre Archirafi, in Sicilia -. Da un anno il mio cuore si è allargato, ha preso spazio, si è aperto, è diventato più grande per contenere e donare tutto l'Amore incredibile che la tua esistenza genera ogni giorno". Quindi, l'attrice 39enne ha proseguito: "Sei pura gioia, bambino dolce, grazie di essere arrivato nella nostra famiglia. Questa festa piena di persone che ti vogliono bene è per te". Ma c'è di più, perché il primo compleanno del piccolo è diventata anche l'occasione per il suo battesimo. Come rivelato anche con un hashtag a corredo del post, tra gli scatti si vede la coppia tenere tra le braccia il piccolo Orlando di fronte all'altare di una chiesa. Immagini a cui in poche ore hanno fatto eco numerosi auguri di amici e fan di Miriam Leone, tra cui il collega Stefano Accorsi e la cantante Paola Iezzi.

Pochi giorni dopo la nascita di Orlando, Miriam Leone aveva condiviso con i suoi follower una riflessione sulla maternità. "Nell'esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho messo tra me e il mondo mille ponti, alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa".

