Miriam Leone, la riflessione sulla maternità: “Ritrovo gradualmente forma e una forza nuova”

Miriam Leone condivide sui social una riflessione sulla maternità. L'attrice, 39 anni, risponde in modo personale a questa domanda: " Come si ritorna in forma dopo la gravidanza?". "Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Pole pole. Piano piano. Lentamente", scrive Miriam Leone.

L'attrice è diventata mamma lo scorso dicembre: "Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho messo tra me e il mondo mille ponti, alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa".

"Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa…grata per averci provato, felice per tutto questo amore in circolo che ossigena ogni centimetro di me", afferma Miriam Leone. E conclude riferendosi alla foto del post: "Questo raggio di sole sul viso mi ricorda che si può essere così, indefiniti e contenti". Sposata con Paolo Carullo dal 2021, nei mesi scorsi Miriam Leone aveva già parlato sui social della forma fisica dopo il parto. " Posso riprendere ad allenarmi. Inizierò con un po’ di yoga e pilates, perché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità. Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere ed è importantissimo per la nostra salute", aveva detto l'attrice sui social.

