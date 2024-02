Miriam Leone parla del post parto: "Sto riprendendo ad allenarmi"

"Tornare in forma dopo la gravidanza non è solo una questione estetica, ma di benessere e io ho bisogno di recuperare flessibilità": l’attrice a dicembre ha accolto il primo figlio

Miriam Leone, che il 29 dicembre ha accolto il primo figlio Orlando, ha parlato sui social del post parto, annunciando la sua intenzione di tornare ad allenarsi.

"Dalla prossima settimana posso riprendere ad allenarmi. Inizierò con un po’ di yoga e pilates, perché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità", ha fatto sapere l’attrice, che ad aprile compirà 39 anni.

"Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere ed è importantissimo per la nostra salute", ha aggiunto Miriam Leone, che aveva continuato ad allenarsi fino a gravidanza inoltrata. "Movimento", aveva scritto a novembre sui social a corredo di un video di un suo workout in palestra in cui aveva mostrato il suo bellissimo pancione.

Miriam Leone e il primo complimese del figlio: "Amore travolgente"

Il 29 gennaio Miriam Leone ha festeggiato il primo mese del figlio, dedicandogli dolci parole sui social.

"È passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo… mi hai riempito il cuore. È stato un mese di amore travolgente", aveva scritto su Instagram l’attrice a corredo di alcune foto in cui era in attesa del primogenito avuto con il marito Paolo Carullo.

Miriam Leone e l’attesa del primo figlio: "Con la gravidanza sto nascendo anche io"

Miriam Leone aveva annunciato la gravidanza ad agosto 2023: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", aveva detto in un'intervista a Vanity Fair, spiegando di essersi resa conto della gravidanza ancora prima del test, attraverso alcune foto che le avevano scattato.

"Oggi mi sento una nuova me. E, in questo inizio di gestazione, sto nascendo anche io. Sono contenta di avere l'opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato", aveva aggiunto l'attrice.

