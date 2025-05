Ciro Immobile e Jessica Melena festeggiano 11 anni di matrimonio

L'influencer pubblica sui social una dedica al calciatore in occasione del loro undicesimo anniversario di matrimonio: "In ogni tuo sguardo ritrovo casa"

Il calciatore del Besiktas Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena festeggiano il loro undicesimo anniversario di matrimonio. Per l'occasione l'influencer, 34 anni, ha condiviso sui social alcuni teneri scatti insieme al marito. Il carosello di foto è accompagnato da una dolce dedica che Jessica Melena ha scritto per Ciro: "In ogni tuo sguardo ritrovo casa, in ogni tuo abbraccio il mio mondo. Buon anniversario amore mio, oggi come allora ti amo".

La coppia si è unita in matrimonio il 23 maggio del 2014, e lo scorso anno, per il decimo anniversario, ha rinnovato le promesse d'amore con una romantica cerimonia in total white.

Ciro Immobile e Jessica Melena, la storia d'amore

Ciro Immobile e Jessica Melena si sono conosciuti nel 2012 in Abruzzo, quando il calciatore giocava nel Pescara e il 23 maggio del 2014 si sono sposati. I due hanno coronato il loro amore con la nascita di quattro figli: Michela, Giorgia, Mattia e l'ultimo arrivato Andrea.