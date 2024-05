Ciro Immobile e Jessica Melena, matrimonio bis per il decimo anniversario

"Rinnoviamo le nostre promesse d'amore per i prossimi infiniti anni", ha scritto sui social Jessica Melena

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena hanno rinnovato le promesse a dieci anni dal loro matrimonio.

L'attaccante e capitano della Lazio e l'influencer hanno condiviso sui social alcuni momenti del loro matrimonio bis, al quale erano presenti anche i quattro figli: Michela, nata nel 2013, Giorgia, arrivata nel 2015, Mattia, venuto alla luce nel 2019, e Andrea, nato a ottobre del 2022.

"Il 23 maggio 2014 ci siamo detti sì. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati finora e rinnovare le nostre promesse d'amore per i prossimi infiniti anni", ha scritto Jessica Melena su Instagram a corredo di un dolce scatto con la sua famiglia.

La cerimonia in total white si è svolta in una location con piscina, al tramonto, alla presenza di pochi invitati, tra i quali il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e la moglie e influencer Chiara Nasti, in attesa della secondogenita.

Ciro Immobile e Jessica Melena, la storia d'amore

Ciro Immobile e Jessica Melena si sono conosciuti nel 2012 in Abruzzo, quando il calciatore giocava nel Pescara.

La coppia è convolata a nozze il 23 maggio del 2014 a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove è nata l'influencer. I due hanno coronato il loro amore con la nascita di quattro figli: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea.

"La famiglia si allarga. In una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa! Benvenuto Andrea, ti amiamo", aveva scritto Immobile sui social annunciando la nascita del quarto figlio.