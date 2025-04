Dopo la scomparsa di Michelle Trachtenberg, sono state rese note le cause del decesso dell'attrice, che ha recitato in Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl. "Michelle Trachtenberg è morta per cause naturali legate a complicazioni dovute al diabete", scrive la Bbc, citando l'ufficio del medico legale di New York.

L'attrice 39enne era stata trovata "priva di sensi e non reattiva" nel suo appartamento di New York lo scorso febbraio. Sempre secondo quanto riporta la Bbc, le autorità non hanno effettuato un'autopsia perché la famiglia dell'attrice - di fede ebraica ortodossa - si era opposta. Il medico legale aveva accolto l'obiezione dei familiari, perché non vi erano segni di azioni criminali.

Le cause della morte sono state determinate dai test tossicologici. Dopo la scomparsa di Michelle Trachtenberg, una fonte anonima aveva riferito a NBC News che l'attrice aveva subito un trapianto di fegato prima della sua morte. Tuttavia, non sono chiari i tempi esatti o i motivi dell’operazione.

La notizia della morte di Michelle Trachtenberg aveva sconvolto i colleghi che hanno collaborato con l'attrice. In tanti le avevano dedicato un pensiero dopo la scomparsa. Nel video sotto, i ricordi del cast di Gossip Girl.